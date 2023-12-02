Cawapres Partai Perindo, Mahfud MD berkunjung ke Pondok Pesantren Tambakberas di Jombang, Jawa Timur pada Sabtu (2/12/2023)

Di sana Mahfud berziarah ke makam KH Wahab Hasbulloh. Cukup lama Mahfud membaca tahlil dan doa di samping makam tokoh nasional tersebut.

Kunjungannya ke Ponpes Tambakberas merupakan bagian dari rangkaian kegiatannya keliling di Jawa Timur dalam dua hari ini.

Mahfud pun angkat bicara tentang dihapuskannya program debat khusus Cawapres. Ia tak ambil pusing dan mengaku siap ada ataupun tidak program debat tersebut.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News