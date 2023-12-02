Muhammad Zinedine Alam Ganjar kunjungi Pulau Lae-Lae, Makassar, Sulsel. Alam Ganjar datang untuk bersih-bersih pantai bersama warga, Sabtu (2/12).

Tiba di pulau Lae-Lae, Alam disambut hangat sejumlah masyarakat. Alam membawa sapu dan memunguti sampah di pantai. Warga antusias menyambut kegiatan bersama putra Ganjar Pranowo itu. Warga kemudian menyuarakan aspirasinya agar tak direlokasi dari pulau.

Reporter: Widya Michella Nur Syahida

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

