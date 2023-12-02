...

Alam Ganjar Kunjungi Pulau Lae-Lae Makassar, Warga Minta Tak Direlokasi

Widya Michella Nur Syahida, Jurnalis · Sabtu 02 Desember 2023 12:02 WIB
Muhammad Zinedine Alam Ganjar kunjungi Pulau Lae-Lae, Makassar, Sulsel. Alam Ganjar datang untuk bersih-bersih pantai bersama warga, Sabtu (2/12).
 
Tiba di pulau Lae-Lae, Alam disambut hangat sejumlah masyarakat. Alam membawa sapu dan memunguti sampah di pantai. Warga antusias menyambut kegiatan  bersama putra Ganjar Pranowo itu. Warga kemudian menyuarakan aspirasinya agar tak direlokasi dari pulau.
 
Reporter: Widya Michella Nur Syahida
Produser: B.Lilia Nova

