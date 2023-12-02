...

Kunjungi Munas Pramuka XI di Aceh, Siti Atikoh Dinilai Rendah Hati Tidak Jaim

Devi Ari Rahmadhani, Jurnalis · Sabtu 02 Desember 2023 11:28 WIB
A A A
Siti Atikoh Ketua Kwarda Jateng kunjungi Munas Pramuka XI di Aceh, Sabtu (2/12). Warga antusias menyambut kedatangan Siti Atikoh di Gedung Balai Meuseuraya, Aceh. Seorang peserta menilai Siti Atikoh rendah hati dan tidak jaim.
 
Siti Atikoh terpilih menjadi Ketua Kwarda Jateng dari hasil musyawarah anggota. Selain itu Siti Atikoh dikenal merakyat dan kepemimpinannya sangat baik.
 
Dalam acara itu, Siti Atikoh mengunjungi tenant hasil hutan bukan kayu kearifan lokal 
 
Reporter: Devi Ari Rahmadhani 
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini