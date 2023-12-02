Siti Atikoh Ketua Kwarda Jateng kunjungi Munas Pramuka XI di Aceh, Sabtu (2/12). Warga antusias menyambut kedatangan Siti Atikoh di Gedung Balai Meuseuraya, Aceh. Seorang peserta menilai Siti Atikoh rendah hati dan tidak jaim.

Siti Atikoh terpilih menjadi Ketua Kwarda Jateng dari hasil musyawarah anggota. Selain itu Siti Atikoh dikenal merakyat dan kepemimpinannya sangat baik.

Dalam acara itu, Siti Atikoh mengunjungi tenant hasil hutan bukan kayu kearifan lokal

Reporter: Devi Ari Rahmadhani

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News