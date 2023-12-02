Video amatir merekam kebakaran gudang ribuan tabung gas, Jumat (1/12). Gudang berada di Desa Belor, Ngaribgan, Grobogan, Jawa Tengah.

Api berkobar hebat dan terdengar beberapa kali ledakan dari gudang. Besarnya api membuat dua rumah dan dua motor di TKP ikut terbakar

Tabung gas yang terbakar juga terlontar sejauh 15 meter dari pusat kebakaran. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api

Kontributor: Rustaman Nusantara

Produser: B.Lilia Nova

