Pengemudi wanita diduga mabuk tabrak separator busway, Sabtu (2/12). TKP di Jalan Galunggung, Menteng, Jakarta Pusat. Kerasnya benturan membuat mobil ringsek dan as rodanya patah.
Sedan nopol B 1503 KRD dikendarai seorang wanita diduga mabuk berat. Mobil melaju menuju Manggarai, hilang kendali dan menabrak separator busway.
Kontributor: Denhelmi Sajangbati
Produser: B.Lilia Nova
(fru)
