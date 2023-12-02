Pengemudi wanita diduga mabuk tabrak separator busway, Sabtu (2/12). TKP di Jalan Galunggung, Menteng, Jakarta Pusat. Kerasnya benturan membuat mobil ringsek dan as rodanya patah.

Sedan nopol B 1503 KRD dikendarai seorang wanita diduga mabuk berat. Mobil melaju menuju Manggarai, hilang kendali dan menabrak separator busway.

Kontributor: Denhelmi Sajangbati

Produser: B.Lilia Nova

