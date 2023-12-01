Kepergian Kiki Fatmala akibat penyakit komplikasi kanker, merupakan kesedihan mendalam dirasakan keluarga, maupun sahabat-sahabatnya. Salah satunya adalah Ozy Syahputra merupakan sahabat dekat Kiki Fatmala selama 30 tahun.

Ozy Syahputra yang ditemui di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (1/12/2023) bercerita perihal duka yang mendalam atas kepergian Kiki Fatmala. Mendiang aktris senior ini akan dimakamkan di San Diego Hills Memorial Park, Karawang, Jawa Barat pada Sabtu (2/11/2023).

Reporter : Selvianus Kopong Basar

Producer : Erlangga Agung Asmoro

