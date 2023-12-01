Christopher, Suami Kiki Fatmala memberikan pernyataan resmi usai sang istri dinyatakan meninggal dunia pada Jumat (1/12/2023). Ditemui di rumah duka rumah duka MRCCC Siloam, Semanggi, Jaksel. Christopher mengatakan kondisi Kiki Fatmala sempat turun selama 5 minggu dan sempat koma sebelum akhirnya meninggal dunia.

Sementara itu, Anna adik Kiki Fatmala mengungkapkan bahwa penyebab dropnya Kiki Fatmala dikarenakan kanker paru-paru stadium 4. Rencananya, mendiang aktris senior ini akan dimakamkan di San Diego Hills Memorial Park, Karawang, Jawa Barat pada Sabtu (2/11/2023).

(mhd)

