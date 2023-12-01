Duka tengah menyelimuti keluarga besar Kiki Fatmala yang berpulang pada Jumat (1/12/2023). Pihak keluarga yang diwakili adik laki-laki, Maruef Ashary membenarkan kabar kepergian sang kakak yang mendadak ketika ditemui di RS Siloam Semanggi, Jaksel. Rencananya, mendiang aktris senior ini akan dimakamkan di San Diego Hills Memorial Park, Karawang, Jawa Barat

Reporter : Ayu Utami Anggraeni

Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News