...

Pihak Keluarga Mendiang Kiki Fatmala Ceritakan Kronologis Kepergian Sang Aktris

Ayu Utami Anggraeni, Jurnalis · Jum'at 01 Desember 2023 15:32 WIB
Duka tengah menyelimuti keluarga besar Kiki Fatmala yang berpulang pada Jumat (1/12/2023). Pihak keluarga yang diwakili adik laki-laki, Maruef Ashary membenarkan kabar kepergian sang kakak yang mendadak ketika ditemui di RS Siloam Semanggi, Jaksel. Rencananya, mendiang aktris senior ini akan dimakamkan di San Diego Hills Memorial Park, Karawang, Jawa Barat
 
