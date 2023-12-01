Calon wakil presiden (cawapres) Partai Perindo Mahfud MD mengaku siap untuk menghadapi debat Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023 mendatang. Mahfud menegaskan, sebagai calon pemimpin harus siap beradu gagasan.

Terkait perubahan format yang dilakukan KPU dengan meniadakan debat khusus cawapres Mahfud menyerahkan hal tersebut kepada KPU. Diketahui, KPU telah menetapkan debat capres-cawapres Pemilu 2024 akan dilaksanakan sebanyak 5 kali yakni, 12 Desember 2023 22 Desember 2023, 7 Januari 2024, 21 Januari 2024, dan 4 Februari 2024.

Reporter: Binti Mufarida, Yohannes Tobing

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News