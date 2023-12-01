Tebing setinggi 30 meter longsor dan menutup badan jalan penghubung Kecamatan Tabulahan, Mamasa, Sulawesi Barat.
Longsor dipicu hujan deras hingga membuat 5 Desa terisolir akibat putusnya akses jalan.
Warga dibantu TNI-Polri saat ini sedang melakukan pembersihan material longsor, sementara BPBD Mamasa mengupayakan bantuan alat berat untuk membuka akses jalan.
Kontributor: Frendy Chistian
(fru)
