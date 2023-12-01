Dua orang remaja diringkus polisi usai gelapkan 1.400 liter pertamax milik salah satu pertashop di Gowa, Sulawesi Selatan.

Ironisnya salah satu pelaku merupakan pekerja pengawas di pertashop tersebut. Polisi menyita sejumlah jerigen berisi bbm yang sudah dijual ke pengecer, serta uang Rp5 juta.

Pelaku juga mencuri uang Rp26 juta yang disimpan pemilik pertashop di dalam brankas.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News