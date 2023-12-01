Puluhan remaja terlibat aksi tawuran di Jalan Raya Narogong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Puluhan remaja saling serang menggunakan senjata tajam dan saling lempar petasan.

Dua orang remaja sempat menjadi bulan-bulanan karena diduga tertinggal kelompoknya. Para pelaku membubarkan diri usai salah satu dari mereka terkena bacok.

Warga berharap polisi kerap berpatroli di sekitar lokasi agar aksi tawuran tidak terjadi.

