Diperiksa Selama 10 Jam, Firli Bahuri Sebut Siap Ikuti Proses Hukum

Riana Rizkia, Jurnalis · Jum'at 01 Desember 2023 20:41 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non-aktif, Firli Bahuri mengaku siap mengikuti proses hukum dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Diketahui, Firli Bahuri belum ditahan meski telah ditetapkan sebagai tersangka. 
 
Firli Bahuri keluar Gedung Bareskrim Polri usai diperiksa selama kurang lebih 10 jam sejak pukul 09.00 WIB hingga 19.30 WIB. Firli keluar dengan mengenakan pakaian yang sama dengan kedatangannya yakni kemeja coklat muda, dan tidak mengenakan baju tahanan. 
 
