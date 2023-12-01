Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa didampingi Bupati Kediri meninjau pembangunan Bandara Internasional Dhoho Kediri, Jumat (1/12/2023)

Peninjauan ini dilakukan dalam rangka memastikan kesiapan sebelum dibuka untuk umum pada 2024 nanti.

Sebelum itu, uji coba landing pesawat juga akan dilakukan pada awal bulan Desember ini. Uji coba landing ini untuk memastikan keamanan landasan pacu pesawat dan sistem penerbangan di Bandara Dhoho Kediri.

Reporter : Afnan Subagio

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

