Gubernur Jatim Khofifah Tinjau Kesiapan Bandara Dhoho Kediri

Afnan Subagio, Jurnalis · Jum'at 01 Desember 2023 16:30 WIB
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa didampingi Bupati Kediri meninjau pembangunan Bandara Internasional Dhoho Kediri, Jumat (1/12/2023)
 
Peninjauan ini dilakukan dalam rangka memastikan kesiapan sebelum dibuka untuk umum pada 2024 nanti.
 
Sebelum itu, uji coba landing pesawat juga akan dilakukan pada awal bulan Desember ini. Uji coba landing ini untuk memastikan keamanan landasan pacu pesawat dan sistem penerbangan di Bandara Dhoho Kediri.
 
Reporter : Afnan Subagio
Produser: Reza Ramadhan

