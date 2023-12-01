Muhammad Zinedine Alam Ganjar menikmati semangkuk Coto khas Makassar pada Jumat (1/12/2023) pagi. Alam yang merupakan anak tunggal Ganjar Pranowo tersebut lahap menikmati hidangan. Ia mengatakan dirinya juga turut mendapat banyak masukan dari warga Makassar.

Diketahui kedatangan Alam ke Makassar untuk bertemu dengan berbagai komunitas anak muda guna menampung aspirasi mereka dengan berdiskusi dan berdialog.

Nantinya Alam juga akan mengunjungi beberapa obJek wisata di Makassar untuk sekedar berlibur maupun melakukan kegiatan sosial

Reporter: Jen Cahyani

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News