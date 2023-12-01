Capres Partai Perindo Ganjar Pranowo tiba di Bandara El Tari Kupang, NTT, Jum'at (1/12). Kedatangan Ganjar disambut antusias masyarakat yang telah menunggu. Warga bahkan berteriak menyuarakan Ganjar Presiden, Ganjar Presiden.

Warga juga saling berebut untuk berswafoto bersama Ganjar. Kedatangan Ganjar disambut prosesi Adat Natoni untuk ucapan selamat datang.

Reporter: Danandaya Arya Putra

Produser: B.Lilia Nova

(rns)

