OKEZONE UPDATES: Viral Wanita Melahirkan di Kapal hingga Angin Puting Beliung Rusak Rumah di Madiun

Kevin Pakan, Jurnalis · Jum'at 01 Desember 2023 08:00 WIB
OKEZONE UPDATES kali ini diawali dengan heboh seorang wanita melahirkan di atas kapal di Pelalawan, Riau. Video wanita itu melahirkan viral di media sosial dan menghebohkan netizen. 
 
Video selanjutnya, angin puting beliung melanda wilayah Madiun, Jawa Timur. Sejumlah rumah rusak dan pohon-pohon tumbang. Hingga saat ini, kerusakan masih didata oleh petugas.
 
OKEZONE UPDATES ditutup dengan liga basket NBA di Amerika Serikat (AS) di mana Bucks berhasil menyingkirkan Heat.
 
Reporter: Kevin Pakan

(fru)

