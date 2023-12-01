...

2 Anggota Satpol PP Diserang Buruh di Surabaya, Korban Lapor Polisi

Hari Tambayong, Jurnalis · Jum'at 01 Desember 2023 07:40 WIB
Demo buruh menuntut kenaikan UMK di Surabaya diwarnai penyerangan. Korbannya dua anggota Satpol PP Kota Surabaya, Jawa Timur. Video buruh menyerang dua anggota Satpol PP viral di medsos.
 
Buruh menendang dan menginjak dua anggota Satpol PP itu. Kedua anggota Satpol PP mengalami luka lebam akibat aksi massa. Saat ini, Jumat (1/12) keduanya  sudah melapor ke Polrestabes Surabaya.
 
Kontributor: Hari Tambayong
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

