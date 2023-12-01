Demo buruh menuntut kenaikan UMK di Surabaya diwarnai penyerangan. Korbannya dua anggota Satpol PP Kota Surabaya, Jawa Timur. Video buruh menyerang dua anggota Satpol PP viral di medsos.

Buruh menendang dan menginjak dua anggota Satpol PP itu. Kedua anggota Satpol PP mengalami luka lebam akibat aksi massa. Saat ini, Jumat (1/12) keduanya sudah melapor ke Polrestabes Surabaya.

Kontributor: Hari Tambayong

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

