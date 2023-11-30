...

Liverpool Tanpa Alisson Jamu LASK di Laga Penentuan Liga Europa

Andika Gesta, Jurnalis · Kamis 30 November 2023 16:25 WIB
Liverpool takkan diperkuat kiper utama Alisson jelang menjamu LASK di laga penentuan Liga Europa 2023/2024. Penjaga gawang asal Brasil itu dipastikan absen bersama Diogo Jota.
 
Jurgen Klopp memutar otak untuk mencari solusi terbaik terutama di sektor kiper. Kemenangan atas wakil Austria itu akan memastikan langkah ke 16 besar, pada pertemuan pertama The Reds menang 3-1.
 
Penulis Naskah: Andika Gesta
Ve: Geri A

(sfn)

