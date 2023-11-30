...

Ricuh! Laga Buriram United vs Zhejiang FC di Liga Champions Asia Diwarnai Baku Hantam Antarpemain

Febry Rachadi, Jurnalis · Kamis 30 November 2023 15:30 WIB
Laga Buriram United vs Zhejiang FC di Liga Champions Asia berakhir dengan kerusuhan antarpemain. Momen tersebut terjadi seusai pertandingan yang digelar di Huzhou Olympic Sports Center, China.
 
Aksi baku hantam melibatkan antarpemain dan juga staf antar kedua tim. Belum diketahui secara pasti latar belakang keributan antar kedua tim tersebut. Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) dikabarkan akan memberikan sanksi berat bagi para pihak yang terlibat. 
 
Di laga itu, Zhejiang FC menang dengan skor 3-2 atas Buriram United.
 
