Kapolda Metro Jaya Temui Massa Buruh di MM2100 Cikarang, Ada Apa?

Ahmad Jauhari Lutfi, Jurnalis · Kamis 30 November 2023 22:20 WIB
Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menemui perwakilan buruh yang berunjuk rasa menuntut kenaikan umk 2024 di kawasan industri MM 2100, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Kamis (30/11) 
 
Kapolda metro jaya bernegosiasi dengan perwakilan buruh agar blokade jalan menuju kawasan industri MM 2100 bisa dibuka.
 
Buruh akan aksi mogok nasional untuk menuntut kenaikan UMK sesuai rekomendasi Pj Bupati Bekasi sebesar 13,99 persen.

