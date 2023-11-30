Aksi saling dorong antara kepolisian dan para buruh terjadi di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ketegangan terjadi saat kepolisian melakukan negosiasi dengan massa aksi buruh untuk membuka akses jalan menuju Gerbang Tol Cibitung.

Negosiasi yang dilakukan Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Twedi Aditya Bennyahdi kepada Supriatno, perwakilan buruh di tolak dengan alasan belum ada keputusan dari Pj Gubernur Jawa Barat terkait kenaikan UMK Kabupaten Bekasi.

Kontributor: Ahmad Jauhari Lutfi

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News