Beginilah potret keasyikan bocah berenang di genangan banjir layaknya waterboom. Lokasi di Jalan Raya Pramuka, Mampang, Pancoran Mas, Depok, Kamis (30/11).
Ketinggian banjir ditaksir mencapai 50-60 sentimeter atau sebetis orang dewasa. Hingga kini, genangan banjir terus meninggi belum ada tanda-tanda akan surut.
Sejumlah pengendara yang tidak berani menerobos pun terpaksa memutar balik.
Reporter: Muhammad Refi Sandi
Produser: Akira AW
(fru)
