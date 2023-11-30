Beginilah potret keasyikan bocah berenang di genangan banjir layaknya waterboom. Lokasi di Jalan Raya Pramuka, Mampang, Pancoran Mas, Depok, Kamis (30/11).

Ketinggian banjir ditaksir mencapai 50-60 sentimeter atau sebetis orang dewasa. Hingga kini, genangan banjir terus meninggi belum ada tanda-tanda akan surut.

Sejumlah pengendara yang tidak berani menerobos pun terpaksa memutar balik.

Reporter: Muhammad Refi Sandi

Produser: Akira AW

