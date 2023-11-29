...

PSG Dihadiahi Penalti Kontroversial, Luis Enrique: Seharusnya Kami yang Menang

Andika Gesta, Jurnalis · Rabu 29 November 2023 19:45 WIB
Pelatih PSG Luis Enrique menyebut timnya layak menang atas Newcastle United.The Parisiens tampil lebih dominan dan menciptakan banyak peluang.
 
Namun justru tertinggal lebih dulu dan menyamakan keadaan lewat penalti kontroversial yang dieksekusi Kylian Mbappe di injury time babak kedua.
 
Menanggapi hadiah penalti, Enrique menyebut jika sepak bola adalah olahraga yang tak adil.
 
