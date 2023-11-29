...

Disikat Dortmund di San Siro, Nasib AC Milan di Ujung Tanduk

Andika Gesta, Jurnalis · Rabu 29 November 2023 10:15 WIB
A A A
AC Milan harus rela ditundukkan Borussia Dortmund 3-1 di San Siro. Kekalahan itu membuat kans Rossoneri ke 16 besar Liga Champions kian sulit.
 
Tim tamu unggul lebih dulu lewat penalti Marco Reus (10'). Tuan rumah sempat lambungkan asa melalui gol balasan Samuel Chukwueze (69'). Hingga dua gol dari Jamie Bynoe-Gittens (59') dan Karim Adeyemi (69') memberikan Dortmund tiket ke babak gugur.
 
Jika ingin lolos AC Milan wajib menang di markas Newcastle dan PSG kalah atas Dortmund.   
 
----------------------
 
Produser: Andika Gesta
Ve: Geri A

(rns)

