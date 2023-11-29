Indrie Darham, kakak Nanie Darham menceritakan kronologi malpraktik yang menimpa adiknya. Nanie Darham meninggal karena komplikasi usai menjalani prosedur sedot lemak.
Anehnya, prosedur diperpanjang hingga 5 jam tanpa sepengetahuan keluarga. Indrie dan keluarga lantas melaporkan kasus tersebut pada Polres Jakarta Selatan. Saat ini, kasus sedang dalam proses pemeriksaan.
Produser : Dea K.Charity
Video : Thanks to Starpro
(rns)
