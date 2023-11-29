Marc Marquez akhirnya mencoba tunggangan barunya bersama Gresini Ducati. The Baby Alien tampak menikmati sesi tes pramusim MotoGP 2024 di Valencia.

Juara dunia 8 kali itu tersenyum lepas usai mencatatkan waktu fantastis menunggangi Ducati Desmosedici GP23. Marquez bahkan sempat catatkan waktu tercepat saat 7 putaran dengan 1 menit 30,683 detik. Meski akhirnya pembalap 30 tahun itu menduduki peringkat tercepat keempat.

