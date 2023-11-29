Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar mengungkap temuan pelanggaran saat jalan sehat capres dan cawapres pada 25 dan 26 November 2023 kemarin

Dugaan pelanggaran ini didominasi netralitas aparatur sipil negara (ASN), keterlibatan staf panitia pemungutan suara (PPS) hingga dugaan bagi-bagi amplop kepada peserta jalan sehat.

Meski seluruh temuan tersebut belum dikategorikan pelanggaran pemilu lantaran masa kampanye belum berlangsung. Para peserta pemilu diimbau agar tidak melakukan pelanggaran termasuk melibatkan anak-anak dalam masa kampanye.

(fru)

