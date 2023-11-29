...

Wakil Ketua Umum TPN Buka Suara soal Kebocoran Data Pemilih KPU

Rabu 29 November 2023 17:26 WIB
Wakil Ketua Umum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andika Perkasa buka suara soal dugaan kebocoran data Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya, yang paling penting saat ini adalah bagaimana mencari cara penyelesaian masalah.
 
Mantan Panglima TNI itu juga meminta agar KPU bisa menjelaskan secara detail langkah-langkah mitigasinya. Sehingga data yang telah diambil tidak bisa digunakan untuk mengintervensi apapun keputusan KPU, khususnya di ranah digital.
 
Reporter: Tangguh Yudha R

(fru)

