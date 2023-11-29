Wakil Ketua Umum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andika Perkasa buka suara soal dugaan kebocoran data Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya, yang paling penting saat ini adalah bagaimana mencari cara penyelesaian masalah.

Mantan Panglima TNI itu juga meminta agar KPU bisa menjelaskan secara detail langkah-langkah mitigasinya. Sehingga data yang telah diambil tidak bisa digunakan untuk mengintervensi apapun keputusan KPU, khususnya di ranah digital.

