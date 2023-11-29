Warga Tolikara, Papua Pegunungan demo di Jalan Medan Merdeka Utara, Rabu (29/11). Demo tepatnya di depan Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Puluhan orang tersebut melakukan aksi pembakaran ban di dua titik. Akibatnya arus lalin dari Veteran II dialihkan ke Medan Merdeka Utara.

Sejumlah petugas berupaya melakukan audiensi dengan para peserta aksi. Warga menuntut ingin bertemu dengan perwakilan dari Kemendagri.

Reporter: Carlos Roy Fajarta

Produser: B. Lilia Nova

