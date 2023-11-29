Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan pihaknya tengah menyelidiki kebocoran data pemilih Komisi Pemilihan Umum (KPU). Budi mengatakan telah menugaskan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk meneliti temuan tersebut. Kemenkominfo juga akan berkoordinasi dengan Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) terkait keamanan siber KPU.

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News