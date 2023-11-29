...

Kompak! Indonesia dan Malaysia Serukan Konflik Israel-Palestina Diakhiri

Binti Mufarida, Jurnalis · Rabu 29 November 2023 09:30 WIB
A A A
Wapres Ma'ruf Amin menegaskan Indonesia dan Malaysia sepakat menyerukan untuk mengakhiri konflik Palestina Israel. Kesepakatan itu dilaksanakan Wapres Ma'ruf dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim saat bertemu di Ruang Studio 2 Lt. 1 Hotel Hilton, Kuching, Malaysia, Selasa (28/11).
 
Menurut Wapres Ma'ruf, pemerintah Malaysia juga secara tegas menyerukan agar perang di Gaza segera diakhiri dan mendorong penyelesaian konflik secara permanen. 
 
Reporter: Binti Mufarida 
Produser: Akira AW

(rns)

