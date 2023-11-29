Jenazah Triono korban penembakan oleh KKB Papua tiba di rumah duka. Rumah duka di Desa Wates, Kedungjati, Grobogan, Jawa Tengah
Tangis keluarga pecah saat peti jenazah dibuka karena permintaan sang istri. Sang ibu akhirnya pingsan setelah melihat jenazah anaknya terbujur kaku
Triono bekerja di Papua baru 1,5 bulan dan tidak pernah menghubungi keluarga. Saat ini, Rabu (29/11) jenazah korban sudah dimakamkan
Kontributor: Rustaman Nusantara
Produser: B.Lilia Nova
(rns)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow