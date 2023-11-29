Jenazah Triono korban penembakan oleh KKB Papua tiba di rumah duka. Rumah duka di Desa Wates, Kedungjati, Grobogan, Jawa Tengah

Tangis keluarga pecah saat peti jenazah dibuka karena permintaan sang istri. Sang ibu akhirnya pingsan setelah melihat jenazah anaknya terbujur kaku

Triono bekerja di Papua baru 1,5 bulan dan tidak pernah menghubungi keluarga. Saat ini, Rabu (29/11) jenazah korban sudah dimakamkan

Kontributor: Rustaman Nusantara

Produser: B.Lilia Nova

(rns)

