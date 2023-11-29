...

Jenazah Korban KKB Tiba di Grobogan, Tangis Histeris Pecah saat Peti Dibuka

Rustaman Nusantara, Jurnalis · Rabu 29 November 2023 09:15 WIB
Jenazah Triono korban penembakan oleh KKB Papua tiba di rumah duka. Rumah duka di Desa Wates, Kedungjati, Grobogan, Jawa Tengah
 
Tangis keluarga pecah saat peti jenazah dibuka karena permintaan sang istri. Sang ibu akhirnya pingsan setelah melihat jenazah anaknya terbujur kaku
 
Triono bekerja di Papua baru 1,5 bulan dan tidak pernah menghubungi keluarga. Saat ini, Rabu (29/11) jenazah korban sudah dimakamkan 
 
Kontributor: Rustaman Nusantara
Produser: B.Lilia Nova

(rns)

