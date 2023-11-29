...

OKEZONE UPDATES: Ganjar-Mahfud Kampanye Perdana hingga MU Bungkam Everton 3-0

Nata Arman, Jurnalis · Rabu 29 November 2023 08:00 WIB
Okezone Updates dibuka dengan video heboh kemunculan bunga bangkai di pemukiman warga di Kembangan, Jakarta Barat. Video berikutnya, Ganjar Pranowo memulai kampanye perdana di Merauke, Papua Selatan sementara Mahfud MD memilih ujung barat Indonesia, yakni Sabang, Aceh untuk mengawali kampanye perdananya. 
 
Okezone Updates ditutup dari dunia olahraga, di mana Manchester United bungkam Everton dengan skor 3-0 pada Liga Premier Inggris. Sementara Aston Villa kalahkan Tottenham Hotspur lewat skor 2-1.

(rns)

