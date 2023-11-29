Video amatir rekam angin puting beliung menerjang perkampungan, Selasa (28/11). Peristiwa di Desa Pucangrejo, Sawahan Madiun, Jawa Timur
Warga panik saat menyaksikan angin kencang yang melanda perkampungan. Bukan saja atap rumah yang rusak pohon beringin juga roboh akibat peristiwa itu
Satu orang warga terluka pada kaki terkena material bangunan yang roboh. Saat ini, Rabu (29/11) petugas dan warga membersihkan material yang berserakan
Kontributor: Arif Wahyu
Produser: B.Lilia Nova
(rns)
