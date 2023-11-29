...

Puting Beliung Terjang Rumah Warga di Madiun, 1 Orang Terluka

Arif Wahyu Efendi, Jurnalis · Rabu 29 November 2023 07:15 WIB
Video amatir rekam angin puting beliung menerjang perkampungan, Selasa (28/11). Peristiwa di Desa Pucangrejo, Sawahan Madiun, Jawa Timur
 
Warga panik saat menyaksikan angin kencang yang melanda perkampungan. Bukan saja atap rumah yang rusak pohon beringin juga roboh akibat peristiwa itu
 
Satu orang warga terluka pada kaki terkena material bangunan yang roboh. Saat ini, Rabu (29/11) petugas dan warga membersihkan material yang berserakan
 
Kontributor: Arif Wahyu
Produser: B.Lilia Nova

(rns)

