Video amatir merekam detik-detik gardu listrik bergerak PLN meledak, Selasa (28/11). TKP di Jalan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara

Awalnya gardu PLN bergerak itu terparkir di depan rumah warga. Ledakan menimbulkan api dan membakar 20 rumah di lokasi. Warga panik berusaha memadamkan api dari dalam rumah

17 unit mobil pemadam kebakaran terjun ke TKP untuk memadamkan api

Kontributor: Sofyan Firdaus

Produser: B.Lilia Nova

(rns)

