Video amatir merekam detik-detik gardu listrik bergerak PLN meledak, Selasa (28/11). TKP di Jalan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara
Awalnya gardu PLN bergerak itu terparkir di depan rumah warga. Ledakan menimbulkan api dan membakar 20 rumah di lokasi. Warga panik berusaha memadamkan api dari dalam rumah
17 unit mobil pemadam kebakaran terjun ke TKP untuk memadamkan api
Kontributor: Sofyan Firdaus
Produser: B.Lilia Nova
(rns)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow