Alejandro Garnacho memberikan kebahagiaan luar biasa untuk seorang fans cilik Manchester United yang biasa menemuinya sepulang latihan.

Garnacho secara mengejutkan memberikan sepatu bersejarahnya saat mencetak gol salto ke gawang Everton sebagai hadiah ulang tahun sang anak. Anak kecil penggemar The Red Devils itu pun sampai menangis mendapat kado spesial dari idolanya.

Pemain 19 tahun itu baru saja mencetak gol salto spektakuler yang membantu Man United kalahkan Everton 3-0.

