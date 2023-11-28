...

Bursa Transfer Liga 1: Eks Juventus Mendarat di Persib Bandung

Andika Gesta, Jurnalis · Selasa 28 November 2023 14:00 WIB
Eks Juventus Stefano Beltrame resmi berseragam Persib Bandung. Mantan rekan setim Cristiano Ronaldo itu dikontrak selama 6 bulan dengan opsi perpanjangan.
 
Pemain 30 tahun itu menggantikan posisi yang ditinggalkan Levy Madinda. Beltrame akan menjadi jendral lini tengah Maung Bandung di sisa paruh kedua Liga 1 musim 2023/2024.
 
Gelandang asal Italia sebelumnya membela klub Portugal Maritimo dan catatkan 2 gol dalam 43 penampilan.

(sfn)

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

