Eks Juventus Stefano Beltrame resmi berseragam Persib Bandung. Mantan rekan setim Cristiano Ronaldo itu dikontrak selama 6 bulan dengan opsi perpanjangan.

Pemain 30 tahun itu menggantikan posisi yang ditinggalkan Levy Madinda. Beltrame akan menjadi jendral lini tengah Maung Bandung di sisa paruh kedua Liga 1 musim 2023/2024.

Gelandang asal Italia sebelumnya membela klub Portugal Maritimo dan catatkan 2 gol dalam 43 penampilan.

(sfn)

