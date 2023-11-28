...

Bermain Burung di Perlintasan, Bocah Terserempet Kereta di Pademangan

Sofyan Firdaus, Jurnalis · Selasa 28 November 2023 22:00 WIB
Petugas dan warga panik berlarian sambil menggotong seorang anak yang terserempet Kereta Commuter Line di perlintasan Jl Paru-Paru, Pademangan, Selasa (28/11/2023) sore. Bocah usia 7 tahun ini kritis karena mengalami luka parah di bagian kepala, tangan dan kaki. Ia langsung dibawa ke RSUD Koja menggunakan angkutan umum.
 
Sebelumnya korban bersama 3 orang temannya sedang bermain burung di perlintasan kereta. Namun, saat kereta melaju menuju ke Stasiun Kampung Bandan, korban tidak mendengar. Kereta yang melaju dengan kecepatan rendah langsung berhenti setelah mengetahui ada yang terserempet.
 
Reporter: Sofyan Firdaus
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

