Hari Pertama Kampanye Terbuka Forkompida Kota Depok Gelar Patroli Dialogis

Iyung Rizky, Jurnalis · Selasa 28 November 2023 20:20 WIB
Hari pertama kampanye terbuka Forkompida Kota Depok melakukan patroli dialogis ke kantro KPU dan Bawaslu, Selasa (28/11). 1.165 personil Polri disiapkan untuk pengamanan masa kampanye hingga Pemilu 2024.
 
Sementara Sekretaris KPU Kota Depok mengatakan ada 3 titik terkait larangan pemasangan atribut alat peraga kampanye di wilayah Depok seperti di Jalan Margonda, Jalan Juanda dan di Jalan Arif Rahman Hakim.
 
