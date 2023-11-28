Hari pertama kampanye terbuka Forkompida Kota Depok melakukan patroli dialogis ke kantro KPU dan Bawaslu, Selasa (28/11). 1.165 personil Polri disiapkan untuk pengamanan masa kampanye hingga Pemilu 2024.

Sementara Sekretaris KPU Kota Depok mengatakan ada 3 titik terkait larangan pemasangan atribut alat peraga kampanye di wilayah Depok seperti di Jalan Margonda, Jalan Juanda dan di Jalan Arif Rahman Hakim.

Kontributor: Iyungrizki

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News