Usai kunjungan kerja ke Slovakia, Wakil Presiden Ma’ruf Amin melanjutkan lawatannya ke Malaysia, Senin (27/11/2023). Bersama sang istri Wury Ma’ruf Amin beserta rombongan berangkat dari Bandara Internasional Schwechat, Wina, Austria menggunakan Pesawat Garuda Indonesia.

Setelah 13 jam, Ma’ruf tiba di Bandara Internasional Kuching, Selasa (28/11/2023). Kedatangan Wapres disambut oleh Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono.

Adapun agenda pertama, Ma'ruf dijadwalkan bertemu Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Ma'ruf juga akan menghadiri Gala Dinner acara Global Muslim Business malam harinya. Wapres juga akan berdialog dengan diaspora Indonesia keesokan harinya.

Reporter: Felldy Utama

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

