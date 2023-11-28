...

Wanita Muda Tewas Terjatuh dari Lantai 18 Apartemen di Tangerang, Banten

Nunung Purnomo, Jurnalis · Selasa 28 November 2023 17:30 WIB
Seorang wanita muda tewas setelah terjatuh dari lantai 18 Apartemen Treepark BSD, Tangerang Selatan, Banten. Dalam rekaman video amatir, wanita tersebut sempat terlihat bergelantungan sebelum terjatuh dari kamarnya.
 
Pasca kejadian, lokasi tempat tewasnya wanita muda ini masih dipasangi kain penutup dan terlihat adanya taburan bunga. Hingga kini, pihak apartemen dan kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait peristiwa ini.
 
Kontributor: Nunung Purnomo
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

