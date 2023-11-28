Seorang wanita muda tewas setelah terjatuh dari lantai 18 Apartemen Treepark BSD, Tangerang Selatan, Banten. Dalam rekaman video amatir, wanita tersebut sempat terlihat bergelantungan sebelum terjatuh dari kamarnya.

Pasca kejadian, lokasi tempat tewasnya wanita muda ini masih dipasangi kain penutup dan terlihat adanya taburan bunga. Hingga kini, pihak apartemen dan kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait peristiwa ini.

Kontributor: Nunung Purnomo

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News