Dinas Pariwisata dan Satpol PP Pemprov DKI Jakarta menyegel dan menutup secara permanen tempat hiburan malam Kloud di kawasan Senopati, Jakarta Selatan. Hal ini dilakukan setelah Bareskrim Polri menemukan 8 butir ekstasi dan 5 butir happy five saat razia di tempat hiburan malam ini.

Penutupan dan pencabutan izin secara permanen dilakukan untuk menciptakan tempat hiburan malam yang bebas narkoba. Dari temuan narkoba tersebut, polisi telah menetapkan 3 tersangka.

