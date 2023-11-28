...

Dinas Pariwisata dan Satpol PP DKI Jakarta Tutup Permanen Tempat Hiburan Malam

Denhelmi Sajangbati, Jurnalis · Selasa 28 November 2023 17:00 WIB
Dinas Pariwisata dan Satpol PP Pemprov DKI Jakarta menyegel dan menutup secara permanen tempat hiburan malam Kloud di kawasan Senopati, Jakarta Selatan. Hal ini dilakukan setelah Bareskrim Polri menemukan 8 butir ekstasi dan 5 butir happy five saat razia di tempat hiburan malam ini.
 
Penutupan dan pencabutan izin secara permanen dilakukan untuk menciptakan tempat hiburan malam yang bebas narkoba. Dari temuan narkoba tersebut, polisi telah menetapkan 3 tersangka.
 
Kontributor: Denhelmi Sajangbati
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

