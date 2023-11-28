Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengungkapkan jurus untuk mendamaikan bumi Papua. Mantan Gubernur Jawa Tengah 2 periode ini menyebut cara untuk membuat damai di Papua adalah dengan melibatkan seluruh pihak.

Ganjar juga menyinggung pengalamannya yang kerap blusukan ke masyarakat sebagai salah satu cara untuk melibatkan seluruh pihak dalam melakukan perbaikan.

Reporter: Achmad al Fiqri

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

