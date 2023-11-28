Kampanye perdana Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo yang tengah berlangsung di Marauke, Papua menunjukan sisi menarik. Salah satunya adalah momen di mana ia didampingi oleh Thariq Halilintar makan bareng masyarakat Papua, Kamis (28/11/2023).

Ganjar bersama Thariq dan sejumlah masyarakat Papua termasuk juga ketua adat menyantap makanan khas Papua bernama Sagu Sep. Kudapan khas Indonesia Timur ini dibuat langsung oleh tangan warga Kampung Waninggap Nanggo, distrik Semangga, Merauke, Papua Selatan.

Ganjar yang didampingi Thariq juga sempat memberikan sepotong Sagu Sep kepada seorang anak. Untuk diketahui, Ganjar Pranowo memulai kampanye perdana di Marauke, dan disambut dengan tarian Gatzi khas Suku Marind.

