...

Ini 3 Alat Peraga Kampanye Ganjar - Mahfud yang Diluncurkan TPN di Kebun Sirih

Irfan Maruf, Jurnalis · Selasa 28 November 2023 10:37 WIB
A A A
Tiga alat peraga kampaye Ganjar - Mahfud resmi diluncurkan, Selasa (28/11). Peluncuran di Gedung TPN MNC Center, Kebon Sirih, Jakarta Pusat
 
Ketiga alat peraga itu di antaranya hotline, website, dan buku panduan. Hotline bebas biaya di nomor 0800-1-503335 terhitung hingga 10 Februari. Di nomor ini, masyarakat juga bisa melaporkan dugaan pelanggaran pemilu 
 
Ada website https://www.ganjarmahfud03.id/ terkait update kabar terbaru. Ketiga adalah buku panduan praktis bagi tim pemenangan di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Ketua TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD Arsjad Rasjid 
 
Reporter: Irfan Ma'ruf
Produser: B.Lilia Nova

(rns)

