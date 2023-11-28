Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud luncurkan alat peraga kampanye. Alat peraga akan didistribuskan TPN di 38 provinsi di Indonesia, Selasa (28/11)

Acara digelar di ruang Sidang TPN Gedung MNC Center, Kebon Sirih, Jakpus. Hadir Ketua TPN Arsjad Rasjid dan Dewan Penasihat TPN Yenny Wahid.

Alat peraga yang diluncurkan aplikasi, logo TPN, hotline dan website resmi. Hotline seluruh tim pemenangan akan langsung terhubung secara resmi

Reporter: Irfan Ma'ruf

Produser: B.Lilia Nova