Limbah busa setinggi 5 meter menutupi aliran Kali Baru, Tugu, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Lima atap rumah warga bahkan tertutup tingginya busa, keberadaan limbah membuat warga batuk dan sesak nafas.

Terkait penyebabnya, Lurah Tugu akan melakukan identifikasi dari mana limbah tersebut berasal. Jika limbah berasal dari pabrik maka pihak Kelurahan akan berkoordinasi dengan dinas terkait dan memberikan teguran.

