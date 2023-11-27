Jenazah almarhum Kopda Anumerta Dwi Bekti Probo Siniwoko dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kota Madiun, Senin(27/11).

Kopda Anumerta Dwi Bekti Probo Siniwoko merupakan salah satu prajurit TNI dari Satgas Yonif MR 411 Pandawa yang gugur dalam kontak tembak dengan KKB di Nduga, Papua Pegunungan.

Kopda Anumerta Dwi Bekti Probo Siniwoko meninggalkan istri dan 1 orang anak.

Kontributor: Arif Wahyu Efendi

(fru)

