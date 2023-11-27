...

Nasib Nelayan Kamal Muara, Terhimpit Tanggul hingga Pulau Reklamasi

Yohannes Tobing, Jurnalis · Senin 27 November 2023 21:30 WIB
Kehidupan nelayan di kawasan pesisir Jakarta semakin memprihatinkan. Seperti yang terjadi di wilayah Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Banyak nelayan mengeluhkan penurunan pendapatan semenjak adanya tanggul hingga pulau reklamasi. 
 
Hal inilah yang membuat nelayan kesulitan mencari ikan, hingga banyak kapal yang berlabuh di dermaga. 
 
Nelayan juga mengeluhkan adanya tindakan dari petugas keamanan sekitar yang melarang para nelayan untuk berlabuh di pulau buatan, meskipun hanya untuk memperbaiki kapal. 
 
Reporter: Yohannes Tobing
Produser: Reza Ramadhan

